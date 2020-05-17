Соледар, ДНР, , 09:48 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики 13 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 71 единицу боеприпасов. Об этом сообщили 17 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском, донецком и мариупольском направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности пять мин калибра 120 мм, 25 мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты Изотова), Озеряновка, Жабичево, Спартак, Донецк («Вольво-центр», посёлок шахты Трудовская), Старомихайловка, Александровка, Новая Марьевка, Ленинское», — сказано в сообщении.

В результате обстрела посёлка шахты имени Изотова, повреждения получили четыре дома. Обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады от фракции «Слуга народа» Марина Бардина заявила, что президент Украины Владимир Зеленский якобы сменил стратегию урегулирования конфликта в Донбассе.

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