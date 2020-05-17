Петропавловск-Камчатский, , 09:11 — REGNUM На территории Усть-Большерецкого района в Камчатском крае зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,6. Об этом 17 мая рассказали в Камчатском филиале Геофизической службы Российской академии наук (РАН).

«Сейсмическое событие произошло в воскресенье в 15:02 по местному времени (6:02 мск)», — приводит Интерфакс сообщение.

Также в нем указывается, что очаг подземных толчков залегал на глубине 288 км, а эпицентр располагался на суше в 54 км северо-восточнее села Усть-Большерецк.

При этом данных о пострадавших и разрушениях не приводятся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 мая стало известно, что Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 на западе Канады.