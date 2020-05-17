Уфа, , 09:08 — REGNUM Два автомобиля сгорело во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, днем 16 мая 13 огнеборцев на пяти единицах техники выехали по тревоге на тушение пожара на ул. Луговой в Уфе.

Прибыв не место происшествия они обнаружили, что горит кирпичный двухэтажный дома к которому пристроен гараж. Общий размер строения составил 15×12 метров. Огнеборцы ликвидировали пожар, в котором к счастью никто не пострадал и не погиб.

Сообщается, что из-за пожара рухнула крыша дома и сгорели два автомобиля.

Сейчас специалисты устанавливают причину возгорания.

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