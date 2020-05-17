Октябрьский, Башкирия, , 08:49 — REGNUM Мужчина погиб в дорожной аварии в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем 16 мая на втором километре автотрассы Октябрьский — Туймазы.

Столкнулись автомобили «Газель», под управлением мужчины 29 лет, и «Datsun on-DO» за рулем которого находился мужчина 40 лет.

Отмечается, что при столкновении водитель «Datsun» получил не совместимые с жизнью травмы. Водителя другого автомобиля доставили в больницу. Кроме этого был госпитализирован и пассажир автомобиля «Газель» 22-х лет.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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