Октябрьский, Башкирия, 17 мая 2020, 08:49 — REGNUM Мужчина погиб в дорожной аварии в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.
По сообщению пресс-службы ведомства, дорожное происшествие произошло днем 16 мая на втором километре автотрассы Октябрьский — Туймазы.
Столкнулись автомобили «Газель», под управлением мужчины 29 лет, и «Datsun on-DO» за рулем которого находился мужчина 40 лет.
Отмечается, что при столкновении водитель «Datsun» получил не совместимые с жизнью травмы. Водителя другого автомобиля доставили в больницу. Кроме этого был госпитализирован и пассажир автомобиля «Газель» 22-х лет.
Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
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