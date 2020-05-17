Иркутск, , 08:34 — REGNUM В Иркутской области за последние сутки, 16 мая, обнаружили и потушили пять природных пожаров. Как сообщает сегодня, 17 мая пресс-служба иркутского губернатора, большинство из них (4) произошли по вине населения.

Лесной пожар в Приангарье Правительство Иркутской области

Природные очаги общей площадью 73 га (из которых 63 га, покрытых лесом) возникали в Усольском, Черемховском, Братском, Куйтунском и Тулунском районах. Также удалосьлокализовать один вновь обнаруженный природный пожар площадью 4,5 га в Тулунском районе.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 13 мая в регионе было ликвидировано три лесных очага.

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