Чита, , 07:56 — REGNUM Главный пульмонолог Забайкальского края Сергей Лукьянов продемонстрировал состояние лёгких женщины — пациента с COVID-19, которая с первого дня госпитализации была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких, и которую, несмотря на все усилия врачей, не удалось спасти.

На видео — тотальное поражение легких новым коронавирусом. Пациента лечили в главном моностационаре региона в городской клинической больнице №1 Цитата из видео

По его словам, которые цитирует официальный сайт региона, главная опасность, которая скрывает в себе коронавирусная инфекция, заключается в бессимптомном, в большинстве случаев, течении болезни.

«Синдром булыжной мостовой»: тотальное поражение легких новым коронавирусом Цитата из видео

«На видео — тотальное поражение легких новым коронавирусом. Белые участки — это и есть болезнь. Лёгкие не могут выполнять свои функции и участвовать в газообмене. Врачи называют это синдромом «булыжной мостовой» или «лоскутного одеяла». Из-за тотального поражения лёгких у пациента развивается состояние гипоксемии: очень низкого уровня напряжения кислорода в крови. При этом страдают все органы, прежде всего головной мозг», — рассказал доктор.

Но и это ещё не всё. Преследуя единственную цель — не напугать население, а предупредить распространение вируса на примере больных людей — Сергей Лукьянов заявил:

Сергей Лукьянов «Участки поражения лёгких не являются каким-то инертным субстратом, они содержат гигантское количество воспалительных веществ (цитокинов), которые разносятся по организму с кровью вызывая отказ внутренних органов, провоцируя образование тромбов. Это называется «цитокиновый шторм».

Доктор также подтвердил то, о чём ранее говорили столичные медики: ключ к диагнозу и определению тактики ведения больного — компьютерная томография грудной клетки. Дело в том, что основным осложнением при коронавирусе является воспаление лёгких.

«Пневмония COVID-19 — это очень злая болезнь. Коварство её, прежде всего, в бессимптомности: то есть пациент чувствует себя вполне хорошо, ведет обычный образ жизни и выглядит здоровым. Но только врач, имеющий опыт работы с COVID-19, может «разглядеть» у пациента ранние признаки болезни», — подчеркнул Сергей Лукьянов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 17 мая, только за последние сутки подтверждены 40 положительных тестов, общее их количество составляет тоже 550. Трое погибших.

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