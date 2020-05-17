Барнаул, , 07:33 — REGNUM В Барнауле накануне ночью, 16 мая, в 23:35 местного времени произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщает канал barnaultelegram со ссылкой на данные ГИБДД, авария произошла на Комсомольском проспекте, в районе дома №82.

Барнаул. Два человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи Barnaultelegram

Мужчина 1995 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при движении допустил столкновение с автомобилем УАЗ, под управлением водителя мужчины, 1977 года рождения, после чего автомобиль УАЗ опрокинулся.

Телесные повреждения получили водитель и пассажир автомобиля УАЗ, им оказана медицинская помощь в Городской больнице №1.