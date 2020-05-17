Лос-Анджелес, США, , 07:18 — REGNUM Пожар в одноэтажном коммерческом здании в центре американского Лос-Анджелеса был ликвидирован, передает телеканал NBC.

Сообщается, что на тушение пожара у спасателей ушло около двух часов. В ходе ликвидации возгорания пострадали 11 пожарных. Отмечается, что очаг возгорания произошёл в здании, где хранились масла.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сообщалось о взрыве и пожаре в здании на улице Ист-Бойл-Стрит в Лос-Анджелесе. По данным пожарных служб, в результате происшествия пострадали десять спасателей.

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