Чита, , 07:13 — REGNUM В Забайкальском крае ежедневно выявляют десятки новых носители коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона сегодня, 17 мая, только за последние сутки подтверждены 40 положительных тестов, общее их количество составляет тоже 550.

«Заболевания зарегистрированы в городе Чите и районах края: Акшинском, Борзинском, Газимуро-Заводском, Забайкальском, Карымском, Краснокаменском, Могочинском, Нерчинском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Тунгокоченском, Улетовском, Читинском, Чернышевском, Шилкинском, Агинском, Могойтуйском, Красночикойском, Хилокском, Сретенском, Дульдургинском», — говорится в официальном сообщении. Выздоровели 212 человек.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро, 16 мая, в Забайкальском крае было подтверждено 510 положительных тестов на SARS-CoV-2.

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