Москва, , 06:34 — REGNUM День голосования по поправкам в основной закон страны назовет лидер РФ Владимир Путин. Об этом рассказал заместитель руководителя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев, передает «РИА Новости».

«ЦИК готов был провести голосование и в апреле. Что касается новой даты голосования, то ее определит президент России В.В. Путин», — сказал чиновник.

По его словам, избирательная система России находится в состоянии готовности к проведению волеизъявления граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции РФ планировали провести 22 апреля. Однако эпидемия коронавируса и введение карантинных мер вынудили отодвинуть дату голосования на неопределенный срок.