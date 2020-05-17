Иркутск, , 06:20 — REGNUM По состоянию на утро, 17 мая, в Иркутской области только за последние сутки выявили 75 новых носителей коронавируса. Как сообщает оперативный штаб региона, их общее число составляет уже 601 человек, из них 141 — это прибывшие в регион вахтовики. Все они помещены в инфекционные отделения стационаров.

Всего там находится сейчас 466 носителей вируса, 142 человека выздоровели, шесть — погибли. Ещё семеро умерли от других заболеваний, не связанных COVID-19.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро, 16 мая, В Приангарье были выявлены 526 носителей SARS-CoV-2.

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