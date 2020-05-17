Москва, , 06:09 — REGNUM Дочерняя компания «Росэлектроника» входящая в госкорпорацию «Ростех», разработала материал, поглощающий электромагнитное излучение, для маскировки боевой техники в зимнее время года. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает «РИА Новости».

«В данный момент предприятие-разработчик — ЦКБ РМ (входит в Росэлектронику) — готово к серийному производству нового материала на основе нитей с наноструктурным ферромагнитным микропроводом, уже выпущена опытная партия», — сообщила пресс-служба.

Созданный материал позволяет уменьшить расстояние обнаружения замаскированной техники радиолокационными станциями и авиационными системами в 3,5−4 раза.

Материал поглощает 99,5% излучения радара, что позволяет скрыть замаскированный военный объект. В «Росэлектронике» сообщили, что данный материал легко переносит климатические воздействия.

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