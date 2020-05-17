Лос-Анджелес, США, , 05:42 — REGNUM В результате взрыва, вызванного возгоранием, пострадали десять пожарных в американском Лос-Анджелесе, сообщает Associated Press.

Сообщается, что спасатели приехали на вызов о пожаре в одноэтажном коммерческом здании на Ист-Бойл-Стрит. Однако во время тушения пожара произошел взрыв. В результате взрыва пострадали 10 пожарных, а также десятки других людей. О состоянии здоровья пострадавших спасателей пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая произошел взрыв на фабрике в городе Даян на востоке Китая. В результате взрыва пострадали восемь человек, еще двое оказались под завалами здания.

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