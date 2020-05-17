Москва, , 05:35 — REGNUM Сотрудник Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев сообщил, может ли закаливание помочь профилактике вирусных заболеваний. Об этом эксперт рассказал в интервью «Российской газете»,

«Конечно, закаливание повышает возможность организма бороться с болезнями, но в определенных ситуациях этого недостаточно», — сказал Лебедев.

По его словам, есть существенная разница между повышением общей сопротивляемости организма с помощью закаливания и борьбой с инфекционным заболеванием. В случае, если доза вируса окажется достаточно большой, то человек практически наверняка заболеет.

«Тем не менее, закаливание дает возможность значительно уменьшить тяжесть и продолжительность болезней, вероятность и частоту осложнений», — заметил эксперт.

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