Чанша, Китай, , 04:56 — REGNUM В Китае продолжаются поиски пилота вингсьюта (костюма-крыла), которая пропала четыре дня назад во время съемок фильма в города Чжанцзяцзе центрального Китая, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Женщина отклонилась от запланированного маршрута и потеряла контакт с остальной группой в 11:19 сразу после того, как она вместе с другим пилотом выпрыгнула с вертолета на высоте 2500 метров, сообщает источник в Живописном районе Цзянцзяцзе Тяньмэньшань.

Пропавший пилот, как отмечается, является профессионалом высшей категории, которая совершила сотни прыжков с вингсьютом. У нее не было никаких мобильных устройств связи или GPS-передатчиков, чтобы связаться с людьми в случае чего.

Два вертолета и несколько беспилотников, которые были задействованы в съемках фильма, сейчас занимаются поиском пропавшей в горах. Кроме того, к поискам подключены пожарные, а также местные жители.