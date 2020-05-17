Владивосток, , 04:55 — REGNUM Более 70 заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрировали в Приморье. Об этом информирует правительство региона.

Общее число зафиксированных заразившихся в крае достигло 1268.

«Всего по краю с начала пандемии подтверждено 1268 случаев. Основную часть прироста, как прежде, дают Владивосток, Находка и Арсеньев», — сообщили в правительстве.

В регионе с 31 марта введен режим полной самоизоляции, карантинные меры продлены до 31 мая.

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM за сутки в крае выявлено 87 новых случаев заражения. Общее число заразившихся с начала эпидемии — 1197, выздоровели — 389 человек.

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