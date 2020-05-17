Владивосток, 17 мая 2020, 04:55 — REGNUM Более 70 заразившихся коронавирусом за прошедшие сутки зарегистрировали в Приморье. Об этом информирует правительство региона.
Общее число зафиксированных заразившихся в крае достигло 1268.
В регионе с 31 марта введен режим полной самоизоляции, карантинные меры продлены до 31 мая.
Как сообщало 16 мая ИА REGNUM за сутки в крае выявлено 87 новых случаев заражения. Общее число заразившихся с начала эпидемии — 1197, выздоровели — 389 человек.
Читайте ранее в этом сюжете: В Приморье за сутки выявили 87 носителей коронавируса