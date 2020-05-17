Махачкала, , 04:17 — REGNUM Более 40 медиков в Дагестане погибли от пневмонии и заболевания COVID-19. Об этом заявил глава регионального Минздрава Джамалудин Гаджиибрагимов в эфире Instagram с блогером Русланом Курбановым.

Сообщается, что в республике зафиксировано 13 697 инфицированных коронавирусом и пациентов с внебольничными пневмониями. В стационарах находится более 7 тыс. пациентов.

Республиканский оперштаб по борьбе с эпидемией на 16 мая, зарегистрировал 3280 зараженных коронавирусом и 27 умерших в результате заболевания. Он занимает пятое место среди регионов России с наибольшим количеством заболевших.

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, в регионе врачи либо вовсе не получили надбавок за работу с заразившимися коронавирусом, либо получили их не в полном объеме.

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