Нанкин, Китай, , 04:15 — REGNUM Два человека погибли и еще восемь получили ранения после взрыва на фабрике в городе Даньян в провинции Цзянсу на востоке Китая, сообщает 16 мая агентство Синьхуа.

Взрыв произошел около 11:00 по местному времени 16 мая на фабрике по производству обувного клея в поселке Линкоу города Даньян, сообщили в городском бюро общественной безопасности.

Пожар на фабрике разгорелся в 13:40 после взрыва. Все раненые были доставлены в госпитали на медицинское обследование и лечение. Среди восьми пострадавших, один получил серьезные ранения, но находится в стабильном состоянии. Расследование продолжается.

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