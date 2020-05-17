Оттава, , 03:50 — REGNUM Количество зафиксированных заражений коронавирусом в Канаде за прошедшие сутки увеличилось на 1 251 и достигло 75 864. Об этом информирует Минздрав страны.

Сообщается, что коронавирус охватил 12 из 13 областей страны.

Ранее глава правительства Канады Джастин Трюдо сообщил, что Минздрав разрешил проведение клинических испытаний вакцины против коронавируса.

Как сообщало 15 мая ИА REGNUM, число заразившихся коронавирусом в стране превысило 73 тыс. человека, из них погибли 5,5 тыс.

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