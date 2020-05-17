Елизово, Камчатский край, , 03:41 — REGNUM Возгорание произошло в хозяйственной постройке в поселке Раздольном Елизовского районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

Сообщается, что возгорание произошло в ночь на 17 мая. Огнем была охвачена хозпостройка площадью пять на шесть метров. Спасателям удалось оперативно прибыть на место происшествия и ликвидировать возгорание. В результате пожара строение сгорело полностью. Пострадавших не было. Причины возгорания в настоящее время выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 мая в Московской области произошел пожар в административном здании в промзоне у деревни Опаринки. Огнем была охвачена площадь 400 квадратных метров. Возгорание было ликвидировано, пострадавших не было.