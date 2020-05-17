Москва, 17 мая 2020, 03:10 — REGNUM Вероятность заразиться коронавирусом в магазине от других покупателей намного выше, чем от товаров. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев, передает «УРА.РУ»
Сообщается, что для собственной безопасности нужно посещать магазины, надев маски и перчатки. При этом необходимо мыть принесенные из магазина товары и переложить их в чистую посуду.
Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, рост количества случаев заражения коронавирусом в стране связан с увеличением числа проведенных тестов.
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