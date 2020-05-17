Москва, , 03:10 — REGNUM Вероятность заразиться коронавирусом в магазине от других покупателей намного выше, чем от товаров. Об этом сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев, передает «УРА.РУ»

"Если вы покупаете что-то упакованное, например, пачку сахара или плитку шоколада, то вероятность того, что продукт чем-то заражен, крайне мала», — сказал эксперт.

Сообщается, что для собственной безопасности нужно посещать магазины, надев маски и перчатки. При этом необходимо мыть принесенные из магазина товары и переложить их в чистую посуду.

«Хотя это правило необходимо соблюдать не только в условиях пандемии, но и в спокойное время», — добавил вирусолог.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, рост количества случаев заражения коронавирусом в стране связан с увеличением числа проведенных тестов.

Читайте ранее в этом сюжете: Вирусолог объяснил рост числа заражений коронавирусом в России