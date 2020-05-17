Бразилиа, , 02:50 — REGNUM Количество летальных случаев от последствий инфицирования коронавирусом в Бразилии увеличилось до 15 663 человека. Об этом говорят данные Минздрава страны.

Сообщается, что за минувшие сутки возникло 816 новых летальных случаев.

При этом число выздоровевших пациентов с начала эпидемии составляет 89 672, а общее число зараженных 218 223.

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, число летальных исходов у заболевших COVID-19 увеличилось на 824 и достигло 14 817.

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