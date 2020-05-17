Санкт-Петербург, , 02:31 — REGNUM Работа торговых центров площадью более 25 тыс. кв. м в «первой» и «второй зоне» области приостановлена из-за невозможности соблюсти санитарно-эпидемические нормы. Об этом сообщается на сайте областного правительства.

«Торговые центры площадью свыше 25 тыс. кв. м будут закрыты в районах, входящих в «первую» и «вторую» зоны», — содержится в сообщении.

Также сообщается, что такое решение принято на основании предписания Роспотребнадзора.

Соответствующие изменения были внесены в постановление региона от 11 мая, согласно которому часть предприятий сферы услуг и торговли возобновили работу.

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, в области за минувшие сутки на 48 человек возросло в количество выздоровевших пациентов, а общее количество выздоровевших за всё время эпидемии составило 641 человек. Продолжают борьбу с вирусом 1264 человека.

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