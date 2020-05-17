Москва, 17 мая 2020, 02:05 — REGNUM В столице погиб ещё 71 пациент, зараженный коронавирусом. Об этом информирует оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией.
С учетом жертв коронавируса за прошедшие сутки общее число погибших в Москве возросло до 1503 человека.
Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, в столице скончались 1432 человека, выздоровели — 26 032, общее число выявленных случаев заражения достигло 138 696.
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