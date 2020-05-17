Москва, , 02:05 — REGNUM В столице погиб ещё 71 пациент, зараженный коронавирусом. Об этом информирует оперштаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с эпидемией.

«В Москве скончался 71 пациент, у которого был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — информирует штаб.

С учетом жертв коронавируса за прошедшие сутки общее число погибших в Москве возросло до 1503 человека.

Как сообщало 16 мая ИА REGNUM, в столице скончались 1432 человека, выздоровели — 26 032, общее число выявленных случаев заражения достигло 138 696.

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