Луганск, 17 мая 2020, 00:37 — REGNUM В Луганской Народной Республике в результат обстрела со стороны украинских боевиков погиб сотрудник Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства ЛНРЯков Осадчий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинские боевики произвели обстрел подконтрольного ЛНР села Березовское. В результате обстрела была повреждена высоковольтная линия, питавшая Алчевский металлургический комбинат.
После этого украинские боевики продолжили обстрел территории ЛНР в районе населенного пункта Донецкий. Огонь ведется из вооружений БМП-1 и БМП-2. Погиб военнослужащий Народной милиции ЛНР.
Напомним, что украинская сторона по-прежнему не соблюдает режим прекращения огня.