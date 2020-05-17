Санкт-Петербург, , 00:10 — REGNUM Воспрепятствовать ограблению автосервиса попытался администратор автосервиса в Санкт-Петербурге. Об этом 16 мая сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл около 04:30 мск 16 мая на Суздальском проспекте в Санкт-Петербурге. Неизвестные злоумышленники, заехав в здание автосервиса и, угрожая сотрудникам расправой, вытащили металлический сейф.

Однако 22-летний администратор автосервиса не растерялся и предпринял попытку запугать грабителей, поехав в их сторону на автомобиле. Но грабители только ускорили бег и тогда администратор протаранил автомобиль злоумышленников.

В результате грабители получили травмы, а их автомобиль марки BMW механические повреждение. Несмотря на это, злоумышленникам удалось скрыться вместе с сейфом. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут розыск грабителей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении расследования уголовного дела в отношении банды злоумышленников, совершивших ряд вооружённых грабежей на территории Ставропольского края.

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