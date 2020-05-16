Москва, , 23:36 — REGNUM Тело женщины со следами насильственной смерти было найдено после пожара в квартире многоэтажного дома на западе Москвы. Об этом 16 мая сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже многоэтажного дома на улице Заречной. В ходе тушения пожара спасателями было обнаружено тело женщины со следами насильственной смерти.

Уточняется, что погибла пожилая женщина, а пожар, по предварительной информации, возник в результате поджога, сделанного с целью скрыть следы преступления.

Пожар в квартире был оперативно ликвидирован. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов для выяснения всех причин и обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Ленинградской области убийцы девушки, пропавшей в 2009 году.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ленобласти задержан убийца девушки, пропавшей без вести 11 лет назад