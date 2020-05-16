Хмельницкий, Украина, , 23:25 — REGNUM Житель города Хмельницкого открыл стрельбу по сотрудникам полиции, которые приехали после звонка его дочери о буйстве отца, сообщили в украинской полиции.

Вечером 15 мая жительница Хмельницкого позвонила в полицию, сообщив, что пьяный отец бросается тяжёлыми предметами в мать и сестру.

Когда приехала полиция, он достал револьвер, снаряженных резиновой пулей, и выстрелил в полицейских, ранив одного из правоохранителей (касательное ранение левой части лица).

Полицейские не стали применять табельного оружия, поскольку в одной комнате с мужчиной находились его жена и дочь. Его обезвредили спецсредствами и приёмами рукопашного боя.

Злоумышленник задержан, возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. При обыске у него найдены два револьвера для отстрела резиновых пуль и три самодельных устройства для стрельбы.

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