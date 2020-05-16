Тамбов, , 22:40 — REGNUM Три человека погибли в результате столкновения трёх легковых автомобилей под Тамбовом. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Авария произошла в 18:45 мск на подъезде к селу Столовое. По предварительным данным, произошло лобовое столкновение легковых автомобилей Toyota Camry и Audi 80. Предположительно, ДТП произошло из-за выезда одного из автомобилей на полосу встречного движения.

В результате аварии погибли водитель Audi и два его пассажира, пострадал водитель автомобиля Toyota Camry, его доставили в больницу города Тамбова с травмами различной степени тяжести.

Причины и обстоятельства ДТП, приведшего к гибели людей, выясняются. Устанавливаются личности погибших пассажиров и водителя Audi 80.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Самаре, в результате которого пострадали два человека.

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