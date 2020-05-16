Москва, 16 мая 2020, 19:41 — REGNUM Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили во все аэропорты города Москвы. Об этом 16 мая сообщил журналистам источник в экстренных службах.
Информация об угрозе взрыва поступила на электронную почту московских аэропортов. Кроме того, были получены сообщения о минировании всех станций Московского метрополитена, родильных домов и инфекционных больниц.
Полученная информация была проверена, на места предполагаемого местонахождения взрывных устройств выехали специалисты. Эвакуация граждан в местах, названных анонимными злоумышленниками, не проводилась.
В результате обследования никаких взрывных устройств обнаружено не было.
Ранее ИА REGNUM сообщало о ложном минировании неизвестными злоумышленниками около десяти больниц в городе Москве.
Читайте ранее в этом сюжете: Неизвестные заминировали около десяти больниц в Москве