Москва, , 19:41 — REGNUM Сообщения о заложенных взрывных устройствах поступили во все аэропорты города Москвы. Об этом 16 мая сообщил журналистам источник в экстренных службах.

Информация об угрозе взрыва поступила на электронную почту московских аэропортов. Кроме того, были получены сообщения о минировании всех станций Московского метрополитена, родильных домов и инфекционных больниц.

Полученная информация была проверена, на места предполагаемого местонахождения взрывных устройств выехали специалисты. Эвакуация граждан в местах, названных анонимными злоумышленниками, не проводилась.

В результате обследования никаких взрывных устройств обнаружено не было.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ложном минировании неизвестными злоумышленниками около десяти больниц в городе Москве.

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