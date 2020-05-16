Пенза, , 19:41 — REGNUM Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей в отношении зампреда пензенского правительства — министра сельского хозяйства Андрея Бурлакова. Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Пензы.

Вместе с министром арестован его первый заместитель Андрей Персанов, а также собственник группы компаний.

По данным суда, они обвиняются в преступлении по ч.4 ст.159 УК РФ («Хищение бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»).

Фигуранты арестованы до 13 июля. Постановление не вступило в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в доме главы минсельхоза был проведен обыск. Представитель регионального управления ФСБ Оксана Старшинова уточняла, что следственные мероприятия связаны с возбуждением уголовного дело по статье 159 УК РФ — это подозрение в совершении мошеннических действий с присвоением бюджетных средств.

Напомним, Бурлаков начал работу в министерстве сельского хозяйства региона в 1999 году. Занимал посты заместителя отдела, возглавлял отдел маркетинга и информационной службы, затем был назначен замначальника отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, ВЭС, лицензирования и работе с ЛПХ. В 2001 году был назначен замминистра сельского хозяйства и продовольствия Пензенской области. До 2003 года возглавлял отдел кадровой политики, реформирования и информатики. С 2003 по 2009 год работал в Управлении сельского хозяйства Пензенской области, в течение трёх лет был замначальника управления. в 2012 году занял пост замминистра сельского хозяйства Пензенской области. В 2013 году начал работать замминистра — начальником управления экономики и инвестиций в агропромышленном комплексе. Пост главы министерства сельского хозяйства Пензенской области занял в декабре 2013 года.

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