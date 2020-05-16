Село Варна, Челябинская область, , 19:37 — REGNUM Ранее судимый житель житель Курганской области задержан по подозрению в краже табуна лошадей в селе Маслоковцы (Варненский район, Челябинская область), сообщили 16 мая в региональном управлении МВД РФ.

Мужчина был задержан по горячим следам. О пропаже в ночь на 15 мая 17 лошадей сообщил правоохранителям житель Маслоковцев. Животные находились ночью на свободном выпасе в поле недалеко от села.

«Ущерб, причинённый владельцу лошадей, составил 700 тысяч рублей. Похищенных животных сотрудники полиции вернули хозяину», — сообщили в пресс-службе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о краже. Максимальное наказание, которое грозит похитителю — лишение свободы до шести лет. Подозреваемый арестован.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге мужчина пытался угнать машину полиции, а потом украл магнитолу