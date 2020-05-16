Санкт-Петербург, , 19:24 — REGNUM Госпитализацией закончился для одного из мужчин конфликт между охранниками детской больницы святой Марии Магдалины в Санкт-Петербурге. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл 16 мая, около 01:40 мск в больнице на Васильевском острове. О произошедшем в полицию сообщила сотрудница медучреждения. По предварительной информации, между охранниками больницы вспыхнул конфликт, перешедший в поножовщину.

Один из участников конфликта был госпитализирован в отделение реанимации в городскую больницу №3. Его коллега задержан сотрудниками полиции.

Установлено, что 50-летний задержанный является уроженцем Волгоградской области. В настоящее время по факту произошедшего заведено уголовное дело о покушении на убийство. Обстоятельства и причины ЧП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о хулигане, ранившем в ходе конфликта, возникшего в общественном транспорте, одного из пассажиров.

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