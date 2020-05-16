Фушунь, , 19:06 — REGNUM Один из объектов Китайской национальной нефтегазовой корпорации в городе Фушунь (провинция Ляонин, Китай) загорелся вечером 16 мая, передаёт Центральное телевидение Китая.

Возгорание началось в 21:30 (время местное). Рассматривается версия удара молнии в здание.

Напомним, Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) ведёт добычу газа и нефти преимущественно на территории страны, а также ещё в 38 государствах.

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