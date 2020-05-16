Лондон, , 18:58 — REGNUM Сообщения о неизвестной большой кошке, нападающей на ягнят, стали поступать от жителей английского графства Девон. Об этом 16 мая сообщает The Sun.

Фотографии с прячущейся в кустах крупной чёрной кошкой поступили в издание от жителей деревни Тедберн-Сент-Мэри. Кроме того, были замечены следы лап, предположительно, принадлежащие этому же хищнику, рядом с останками оленя. Лес рядом с деревней сейчас редко посещается жителями из-за режима самоизоляции и это, как предполагают местные жители, могло придать смелости крупным хищникам.

Специалист по крупным хищникам семейства кошачьих доктор Терри Мур рассказал, что сообщения о больших кошках, предположительно, пумах и пантерах, неоднократно поступали и раньше из Хартфордшира, расположенном в четырех часах езды от Девона.

Среди местных жителей бытует мнение, что огромные кошки, которых они называют «Звери Бодмина» и «Звери Дартмура», обитают на болотах Девона и Корнуолла уже не одно десятилетие. В июле 2019 года владелец зоопарка в Дартмуре рассказал, что лично наблюдал свободно гуляющих в дикой природе трёх пум, которые должны были быть переданы в зоопарк как минимум три десятка лет назад.

Предполагается, что пантер и пум могла выпустить на свободу артистка цирка Мэри Чипперфильд после закрытия своего зоопарка в Плимуте в 1978 году. Начиная с 2000 года в Девоне и Корнуолле было зарегистрировано более 200 сообщений о больших кошках, гуляющих по болотам.

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