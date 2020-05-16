Никосия, , 18:21 — REGNUM Двое мужчин, подозреваемых в краже крупной партии защитных масок были заключены под стражу на Кипре. Об этом 16 мая сообщает издание Cyprus Mail.

По информации издания, 27-летний житель Никосии и его 55-летний родственник были заключены под стражу в связи с тем, что они могли иметь отношение к поставкам медицинских масок для фармацевтической компании в Лимасоле. Точно такие же маски были заказаны у зарубежных поставщиков правительством Кипра для сдерживания коронавирусной инфекции.

Фармкомпания же закупила медицинские маски в количество 16 тыс. штук по цене за 0,37 евро за единицу товара. После завершения сделки маски появились в продаже в аптеках Никосии.

При этом власти Кипра приобретали маски за рубежом исключительно для бесплатной раздачи жителям острова, в первую очередь медикам. При обыске в доме задержанных были обнаружены медицинские маски, предположительно, из партии, импортированной на Кипр из Китая. В настоящее время устанавливается, каким образом партия масок могла попасть к подозреваемым и кто причастен к их появлению в продаже в аптеках Кипра.

Ранее ИА REGNUM сообщало о мужчине, попавшем в тюрьму на три месяца за кражу четырёх медицинских масок в больнице Лондона.

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