Абу-Даби, , 18:00 — REGNUM По предварительным данным, в результате взрыва автомобиля в Объединенных Арабских Эмиратах получил тяжелые ранения министр иностранных дел этой страны Абдалла ибн Заид. Об этом сегодня, 16 мая, сообщают местные СМИ.

Сообщается, что автомобиль министра иностранных дел ОАЭ Абдуллы ибн Зайда аль-Нахайяна был взорван в результате теракта в Абу-Даби.

Точной информации о состоянии здоровья министра нет. Сперва сообщалось, что он погиб, затем поступила информация о том, что министр получил тяжелые ранения. Также поступала информация, что пострадавшего главу МИД ОАЭ якобы отправили в Лондон на лечение.

Стоит отметить, что Абдулла ибн Зайд вляется сыном основателя и первого президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Зайда ибн Султана аль-Нахайяна и младший брат действующего главы президента Халифы ибн Зайда аль-Нахайяна.