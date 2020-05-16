Эдмонтон, Канада, , 18:01 — REGNUM Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,9 на западе Канады. Об этом 16 мая сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что специалистами ведомства землетрясение было зарегистрировано в 13:37 по времени UTC (16.37 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 29 километрах к юго-западу от деревни Гранд Кэш в провинции Альберта. Очаг залегал на глубине 9,1 километров.

Информации о возможных разрушениях или жертвах не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано у берегов Вануату.

Читайте ранее в этом сюжете: Землетрясение произошло у берегов Вануату