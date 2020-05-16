Апшеронск, Краснодарский край, , 16:58 — REGNUM Мужчина 40 лет погиб в результате пожара в жилом многоквартирном доме в Краснодарском крае. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Возгорание произошло около 06:00 мск 16 мая в одной из квартир на третьем этаже многоквартирного дома в районе Соцгородок в городе Апшеронске. Соседи, почувствовавшие запах гари и увидевшие огонь в квартире, вызвали пожарных.

Прибывшие на место происшествия пожарные оперативно ликвидировали возгорание. На месте пожара было обнаружено тело мужчины 40 лет, хозяина квартиры.

В настоящее время сотрудниками правоохранительных органов начата доследственная проверка, устанавливаются причины и обстоятельства возникновения пожара, унесшего жизнь человека. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.

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