Остин, США, , 15:18 — REGNUM Управление судебной администрации штата Техас (OCA) подтвердило факт атаки хакеров на свои компьютерные сети. Об этом сообщает ZDNet.

OCA отвечает за предоставление информационно-технологических услуг судам Техаса. В OCA заявили, что в мае компьютерные сети организации были атакованы неизвестной группой хакеров с использованием вирус-вымогателя.

Специалисты OCA обнаружили атаку на ранних этапах и отключили поражённую часть сети. По предварительным данным, злоумышленникам не удалось получить доступа к какой-либо конфиденциальной информации.

Использовавшееся злоумышленниками вредоносное программное обеспечение относится к вирусам-вымогателям. Так называют программы, которые зашифровывают содержащуюся в компьютерной сети информацию. Как правило, после атаки киберпреступники требуют выкуп за восстановление доступа к пострадавшей информации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле эксперты международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza установили, что с 2017 по 2019 год количество киберпреступлений в России выросло на 228%.