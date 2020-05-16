Багдад, , 15:08 — REGNUM Правоохранительные органы Турции обезвредили 20 мин, установленных повстанцами Рабочей партии Курдистана (РПК) в Ираке. Об этом 16 мая сообщается в заявлении министерства обороны страны на официальной странице в соцсети Twitter.

«В ходе операции по поиску и зачистке, проводимой в иракском Хафтанине, были обезврежены 20 противопехотных мин, установленных террористической группой РПК», — отмечается в заявлении.

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.

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