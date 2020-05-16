Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Автомобилисты в США сняли на видео момент катапультирования летчика истребителя F-22A Raptor в районе авиабазы Эглин во Флориде. Видео опубликовано в Youtube.

15 мая истребитель пятого поколения потерпел крушение в районе авиабазы. Пилот успел катапультироваться и остался жив. На кадрах видно, как срабатывает механизм катапультирования в падающем истребителе, и последующее раскрытие парашюта.

Отметим, на авиабазе Эглин находится 43-я эскадрилья 325-го истребительного крыла ВВС США. Истребители F-22 перебазировались из Тиндалл после урагана 2018 года.

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