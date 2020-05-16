Уфа, , 13:43 — REGNUM Реконструкция Монумента боевой и трудовой славы в парке Победы началась в башкирском Кумертау. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба городской администрации.

По сообщению пресс-службы ведомства, на постаменте рабочие заменят гранитом облицовочную плитку.

Кроме этого, в планах и замена бордюров вокруг цветочных клумб, а также замена тротуарной плитки гранитом.

По словам чиновников, после завершения реконструкции этот памятник Великой Победы примет строгий вид и будет выглядеть более величественно.

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