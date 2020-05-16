Уфа, , 13:22 — REGNUM Тело утонувшего рыбака обнаружили спасатели в Башкирии. Об этом 16 мая сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла в Нуримановском районе. 24 апреля текущего года двое мужчин не вернулись с рыбной ловли на реке Уфа рядом с селом Павловка.

Несколько раз спасатели организовывали поиски рыбаков, как и на берегу и в реке. Тело одного утонувшего мужчины 1980 года рождения было найдено 16 мая рядом с деревней Кировка этого района.

В настоящее время спасатели ищут второго рыбака 1985 года рождения. Его поиски пока не дали результата.

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