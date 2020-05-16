с. Благовещенка, , 12:46 — REGNUM Сразу шесть носителей SARS-CoV-2 выявлено наОАО «Кучуксульфат» вБлаговещенском районе Алтайского края. Как поясняет сегодня, 16 мая, региональный штаб, контактировавшие с ними люди в настоящий момент изолированы, причём четверо из них имели исключительно бытовые контакты с зараженными.

«Источник заражения у первых заболевших двоих сотрудников устанавливается. Оба этих работника являются членами одной семьи», — сказано в официальном сообщении.

Также известно, что администрация ОАО «Кучуксульфат» отстранила от работы с соблюдением самоизоляции более 55 работников, у которых был произведен забор биологического материала.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 16 мая общее количество полученных положительных результатов теста на коронавирус в Алтайском крае составляет уже 885.

Ранее в регионе уже произошло три вспышки SARS-CoV-2. Напомним, первая произошла в Барнауле, где туристку, прибывшую из Доминиканской республики с пересадкой в Москве, не поставили на учёт, несмотря на имеющиеся у неё симптомы простудного заболевания.

Вторая вспышка была зарегистрирована в Змеиногорском районе, где положительные тесты на коронавирус выявили у 200 сотрудников Корбалихинского рудника АО «Сибирь-Полиметаллы». Позднее стало известно о массовом заражении в Бийске: SARS-CoV-2 обнаружили как минимум у десяти работников «Эвалара».

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