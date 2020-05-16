Боровск, Калужская область, , 12:17 — REGNUM В Калужской области вечером 15 мая из окна второго этажа частного дома в садовом товариществе в Боровском районе выпал трёхлетний ребенок. Мальчик госпитализирован в районную больницу, его состояние удовлетворительное. сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По предварительным данным, ребёнок находился в комнате и, облокотившись о москитную сетку открытого окна, выпал на землю. Семья, в которой воспитывается ребенок, постоянно проживает в Московской области, характеризуется удовлетворительно.

По данному факту следственными органами проводится проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, проверяют условия жизни и воспитания ребенка.

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