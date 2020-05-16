Барнаул, , 11:36 — REGNUM Алтайские власти признали, что лечить пациентов с SARS-CoV-2 оказалось непросто. Как пояснил министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов, слова которого цитирует официальный сайт региона по итогам состоявшегося заседания оперативного штаба, количество пациентов со средней и тяжелой степенью течения болезни увеличивается.

«Мы от недели к неделе видим увеличение количества среднетяжелых и тяжелых пациентов, которых мы переводим на искусственную вентиляцию легких. При этом мы транспортируем пациентов из районов Алтайского края», — отметил чиновник. Круг выявленных носителей SARS-CoV-2 продолжает шириться в Алтайском крае.

На 16 мая общее количество полученных положительных результатов теста на коронавирус составляет уже 885. Ранее оперативный штаб назвал сложившуюся ситуацию называл неустойчивой и решил не отменять пока карантинные мероприятия.

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