Афины , , 11:27 — REGNUM Четверо мужчин в возрасте от 34 до 50 лет погибло во время поиска сокровищ в пещере, расположенной под городом Лутраки в Греции. Об этом 16 мая сообщает местное издание Loutraki365.

Указывается, что о том, что в пещере под городом найдены тела четверых погибших мужчин, сообщила в местную полицию женщина, которая, как выяснилось позже, являлась супругой одного из погибших.

«До сих пор неизвестна причина смерти», — говорится в публикации издания и уточняется, что самым вероятным сценарием, изучаемом местной властью, стало то, что искатели сокровищ погибли во время попытки применить взрывное устройство, так как некоторые из погибших держали провода в руках.

При этом отмечается, что позднее пожарные подняли тела погибших из пещеры и в этой операции приняли участие 21 человек и пять машин.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Греции за истекшие сутки умерли от COVID-19 четыре человека, а также выявлены 40 новых случаев заражения коронавирусом.