Барнаул, , 11:03 — REGNUM В Алтайском крае аномально тёплой была не только зима, весна тоже продолжает удивлять. Уже к первому мая в столице региона полностью распустились листья на деревьях, а от метровых сугробов не осталось и следа. Как сообщает официальный сайт региона с ссылкой на прогноз синоптиков, аномально жаркая погода сохранится до 20 мая.

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Сегодня, 16 мая, после дождей с грозами и шквалистым ветром, порывы которого могут достигать до 23 метров в секунду, температура воздуха достигнет 23−28 градусов тепла. В воскресенье, 17 мая, ветер сменит направление на южное, но останется сильным (4−9 метров в секунду) и порывистым (до 14 метров в секунду). Температура повысится до 26−31 градуса тепла. Такая погода сохранится еще несколько дней. Дневные температуры 18 мая могут достигнуть +34 градусов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, озоновый слой в Сибири испытал в апреле 2020 года сильнейшее разрушение. Судя по первому дню нового месяца, оно продолжается и в мае, говорят учёные.

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