Минск, , 10:58 — REGNUM В Логойском районе Белоруссии в результате дорожно-транспортного происшествия, произошедшего недалеко от населенного пункта Юрковичи, погиб 43-летний мужчина, сообщает 15 мая БелТА со ссылкой на Управление государственной автоинспекции Управления внутренних дел Минского городского исполнительного комитета.

Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано около 15:00 15 мая. При совершении поворота водитель автомобиля Citroen не справился с управлением. Транспортное средство съехало на обочину, автомобиль занесло, он опрокинулся и несколько раз перевернулся.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не был пристегнут и в результате ДТП «его выкинуло из машины под колеса», мужчина скончался на месте аварии. Пассажир, который находился в момент аварии в салоне автомобиля и был пристегнут ремнем безопасности, «серьезно не пострадал».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Могилевском районе Белоруссии в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали три человека.